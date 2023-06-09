Сальдо намерен обсудить с властями РФ вопросы устранения последствий ЧП на Каховской ГЭС

По словам врио главы Херсонской области, на встрече планируют оценить ущерб от подрыва Каховской ГЭС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах в ближайшее время провести с руководством России встречу по экономическим вопросам устранения последствий разрушения Каховской ГЭС.

"Уже в ближайшее время будет проведена экономическая встреча с руководством страны, и мы определимся, каким образом и в какое время восстановить возможные потери, которые произойдут", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

Он отметил, что на встрече планируется оценить ущерб от подрыва Каховской ГЭС и поставить задачи по преодолению экономических последствий ЧП.