9 июня, 08:00,
обновлено 9 июня, 08:42

Сальдо намерен обсудить с властями РФ вопросы устранения последствий ЧП на Каховской ГЭС

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам врио главы Херсонской области, на встрече планируют оценить ущерб от подрыва Каховской ГЭС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах в ближайшее время провести с руководством России встречу по экономическим вопросам устранения последствий разрушения Каховской ГЭС.

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"Уже в ближайшее время будет проведена экономическая встреча с руководством страны, и мы определимся, каким образом и в какое время восстановить возможные потери, которые произойдут", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

Он отметил, что на встрече планируется оценить ущерб от подрыва Каховской ГЭС и поставить задачи по преодолению экономических последствий ЧП. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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