Речь идет об участках испытания, консервации и упаковки, а также трех вспомогательных подразделений

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Луганский авиаремонтный завод возобновил работу двух производственных участков, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и торговли ЛНР.

"На Луганском авиаремонтном заводе активно ведется работа по восстановлению предприятия. <...> Возобновлена работа двух производственных участков: [работают] участок испытания и участок консервации и упаковки, а также трех вспомогательных подразделений - это транспортно-хозяйственное управление, склад ремфонда, группа подготовки производства", - сказал сотрудник пресс-службы минпромторга республики.

Он сообщил, что на данный момент на предприятии завершили первый этап работ - непосредственно запуск производства, ведут подготовку ко второму этапу. "Уже выполнено тестовое испытание двигателя на предмет работоспособности стенда, которое прошло успешно, а сам двигатель соответствует всем необходимым параметрам и готов к упаковке. <...> В рамках второго этапа запуска производства уже выполняются работы по разборке, промывке и дефектации двигателей ТВ3-117", - отметил собеседник агентства.

20 апреля главный специалист отдела координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и государственных целевых программ минэкономразвития ЛНР Филипп Дробиняк сообщал ТАСС, что Луганский авиационный ремонтный завод планируют запустить к концу 2023 года.

5 апреля правительственная газета "Республика" сообщила, что на предприятии провели первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, который используется в вертолетах Ми-8 и Ми-17.

В феврале на заводе побывал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который поручил в сжатые сроки возобновить работу предприятия. К решению этой задачи по его поручению подключилась Объединенная двигателестроительная корпорация.

О заводе

Государственное предприятие "Луганский авиационный ремонтный завод" - единственное предприятие в Донбассе, выполняющее техническое обслуживание авиационной техники военного, двойного и гражданского назначения, в частности ремонт вертолетных двигателей и редукторов, самолетных двигателей, различных агрегатов, а также гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.