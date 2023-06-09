Объем импорта на Урале в 2022 году составил $12 млрд

По словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, Россия стоит в начале пути импортозамещения

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Объем импорта в Уральском федеральном округе за 2022 год составил $12 млрд. Половина из него приходится на машинное оборудование и транспортные средства, сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев в рамках всероссийского форума "От импортозамещения к технологическому суверенитету" в Челябинске.

"По итогам 2022 года объем импорта Уральского федерального округа составил $12 млрд. При этом 50% импорта приходится на машинное оборудование и транспортные средства", - сказал Якушев.

Он отметил, что сегодня государство стоит в начале пути импортозамещения, "впереди громадный, титанический труд". Необходимо выстроить слаженное взаимодействие образования, науки и бизнеса. Уже создано два научно-образовательных центра, принято решение о строительстве трех межуниверситетских кампусов. "Половина из шести субъектов федерального округа будут иметь такие кампусы. Это хорошее подспорье для науки". Якушев также подчеркнул, что решать задачи импортозамещения в прежнем режиме нельзя, нужен мобилизационный рывок.

Всероссийский форум "От импортозамещения к технологическому суверенитету" проходит в Челябинске. Пленарная сессия посвящена формированию технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок. Более 30 предприятий Челябинской области представляют свою продукцию на выставке, проходящей в рамках форума.