В России объем перевозок по ж/д сети с дружественными странами за январь-май вырос на 64%

Первый замглавы РЖД Сергей Павлов отметил, что перевозки с недружественными странами сократились почти на 70%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объем железнодорожных перевозок с дружественными странами за январь-май текущего года вырос на 64% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов в рамках выставки "Евразия - наш дом".

"Объем перевозок в сообщении со странами ЕАЭС у нас возрос на 13% по сравнению с прошлым годом. По итогам января-мая, вот за эти пять месяцев, если мы говорим о перевозках с дружественными странами, у нас эти перевозки возросли на 64%. И наоборот с недружественными странами перевозки сократились практически на 70%", - сказал он.

Павлов отметил, что железнодорожные компании недружественных стран на сегодня вынуждены сокращать людей и закрывать смежные производства, в то время как в России для обеспечения перевозок с дружественными странами штат сотрудников увеличивается. "Для примера, Октябрьская железная дорога. Только в этом году мы приняли 700 человек дополнительно, чтоб обеспечивать перевозки, как я уже сказал, которые увеличиваются с дружественными странами", - подчеркнул Павлов.

Ранее РЖД сообщали, что погрузка по сети РЖД за январь-май составила 517,6 млн т, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.