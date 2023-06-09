9 июня, 08:27,
обновлено 9 июня, 08:50
Военная операция на Украине

Хуснуллин сообщил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма

Вице-премьер РФ отметил, что все водохранилища республики наполнены

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, все водохранилища в республике в настоящий момент наполнены, запасов воды хватит почти на полтора года. Об этом в пятницу журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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"Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма. <…> В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что благодаря обустройству дополнительных связующих каналов между водохранилищами и вовлечению в оборот подземных источников за последние два года удалось добиться автономности Крыма в водоснабжении.

Вице-премьер добавил, что сейчас власти прорабатывают варианты поддержки сельхозпроизводителей, которые зависят от работы Северо-Крымского канала. Для обеспечения водой других новых регионов РФ будет использоваться опыт Крыма, в том числе потенциал подземных источников. "Без воды никого не оставим", - уверил Хуснуллин. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымХуснуллин, Марат ШакирзяновичВоенная операция на Украине
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