Около 173 млрд рублей вложат в реорганизацию участка бывшей промзоны в Москве

Градостроительный потенциал площадки составляет около 1,7 млн кв. м

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Участок бывшей промышленной зоны "Южный порт" реорганизуют в Москве, в проект планируется вложить порядка 173 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город определил оператора для комплексного развития участка части бывшей промзоны "Южный порт" в районе Печатники. <...> Градостроительный потенциал площадки составляет около 1,7 млн кв. м. В реализацию проекта планируется вложить около 173 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 7,8 млрд рублей. В результате будет создано почти 18,5 тыс. новых рабочих мест", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что реорганизуемый участок площадью 51,3 га расположен на юго-востоке Москвы в районе Печатники между Южным речным портом и Шоссейным проездом и является вторым по величине проектом комплексного развития территории, реализуемым на территории города. В настоящее время территорию бывшей промзоны занимают устаревшие объекты, складские помещения и автосервисы.

"На участке части бывшей промзоны "Южный порт" планируется возвести почти 950 тыс. кв. м жилья, а также более 745 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. Так, в Печатниках появятся детские сады и школы на 775 детей и 1475 учащихся, а также поликлиника на 300 посещений в смену и пожарное депо площадью свыше 1,5 тыс. кв. м", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.