Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в 2023 году по Восточному полигону планируют перевезти 173 млн тонн

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объем грузоперевозок по Восточному полигону к 2030 году может достичь 210 млн тонн, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Я думаю, что мы справимся с этой задачей, и тогда к 2030 году мы сможем уже провозить 210 млн тонн грузов по этому участку", - сказал он.

Савельев добавил, что в 2023 году по Восточному полигону планируется перевезти 173 млн тонн, а в 2024 году - 180 млн тонн. Объем грузов в восточном направлении в 2023 году может составить около 295 млн, к 2030 году - около 380 млн тонн.

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.