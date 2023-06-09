Савельев сообщил об отсутствии существенных проблем с запчастями для самолетов в России

Министр транспорта РФ отметил усложнение логистики по их доставке в страну

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Существенных проблем с запчастями для российских самолетов нет, однако логистика по их доставке в страну усложнилась. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24" сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, сейчас российские авиатехнические компании могут осуществлять ремонт одновременно 74 узкофюзеляжных и 14 широкофюзеляжных самолетов, что вполне достаточно для поддержания действующего парка.

"На сегодняшний день у нас нету таких существенных проблем с запасными частями. Логистика удлинилась, но проблем мы пока не видим", - сказал Савельев. Он добавил, что сейчас из общего авиапарка в 1,162 тыс. самолетов частично разукомплектованы только семь.

"Обычно запчасти поставляют <…> от суток до двух недель, то есть вот импортную запчасть мы получаем примерно в таком диапазоне, чтобы самолет не стоял. Это практиковалось везде, и за рубежом: можно снять аналогичную запчасть с другого самолета и поставить на этот самолет, и когда уже приходит запчасть, которую мы заказывали, ее ставят на тот самолет, с которого мы сняли. Такая практика существовала, существует, и в этом нет ничего страшного. <…> На текущий момент самолеты частично разукомплектованы. Частично, еще раз подчеркиваю. Они будут в ближайшее время восстановлены, семь штук. Семь штук [разукомплектованы] из 1,162 тыс.", - пояснил Савельев.

При этом, по его словам, авиакомпании не прибегают к каннибализации самолетов, когда одни самолеты имеют только функцию поддержки других и разбираются для этих целей полностью.

"У всех авиакомпаний сегодня сделаны заделы и запасных частей, и расходных материалов. И все это - сертифицированная продукция. Мы ничего "на коленке" не делаем, поэтому компании все обеспечены достаточно хорошо", - заключил министр.