Песков заявил, что российская атомная отрасль готова дальше доказывать свои преимущества

Пресс-секретарь президента России добавил, что недобросовестная конкуренция вызывает обеспокоенность

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российская атомная отрасль готова дальше в деле доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления о том, что Великобритания и США намерены противодействовать РФ на рынке атомной энергии.

"Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции. Именно в результате этой жесточайшей конкуренции российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции. Они достаточно крепки. Наша атомная отрасль готова дальше в деле тем, кто заинтересован в сотрудничестве, доказывать свои преимущества", - сказал он в ответ на вопрос, насколько на фоне заявлений Лондона и Вашингтона российская атомная промышленность будет конкурентоспособна.

Песков добавил, что недобросовестная конкуренция вызывает у РФ обеспокоенность. "Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность. Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушается ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", - добавил представитель Кремля.

Как говорится в "Атлантической декларации", распространенной в четверг канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Великобритания и США объявили о заключении нового экономического партнерства, одной из целей которого будет выдавливание России с мирового рынка атомной энергии.