ВМТП запустил пилотный проект использования навигационных пломб

Они предназначены для обеспечения непрерывного контроля нахождения контейнерных грузов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу Fesco) совместно с таможенным постом Морской порт Владивосток запустил пилотный проект по использованию электронных навигационных пломб для непрерывного контроля грузов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Владивостокский морской торговый порт совместно с таможенным постом Морской порт Владивосток запустил в пилотном режиме проект по использованию современных электронных навигационных пломбировочных устройств ( ЭНП), предназначенных для обеспечения непрерывного контроля нахождения контейнерных грузов компании - партнера проекта ООО "Фаркастер" посредством определения местоположения ЭНП по сигналам глобальных спутниковых навигационных систем Глонасс/BeiDou и передачи данных по радиоканалу стандарта GSM в государственную информационную систему АСМ ЭРА (АО "Глонасс")", - говорится в сообщении.

Электронно-навигационная пломба является совместной разработкой специалистов Fesco, "Информтехтранс", "НПО Фискальная безопасность", Nuctech company limited. С помощью мобильного приложения таможенные органы могут фиксировать пломбировку контейнера и удаленно отслеживать его перемещение.

"Предварительные результаты проводимого пилотного проекта уже впечатляют: благодаря оптимизации отправка контейнеров ускорилась на несколько часов, а в отдельных случаях - на сутки", - подчеркнули в Fesco.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группа оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении Fesco находится более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.