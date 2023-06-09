В Минтрансе считают, что порт Мариуполя может стать одним из локомотивов развития региона

Заместитель министра транспорта ДНР Сергей Логвин сообщил о заинтересованности со стороны коммерческих структур и контрагентов

МАРИУПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Морской порт Мариуполя может стать одним из локомотивов экономического развития Донецкой Народной Республики (ДНР) за счет экономичности морского сообщения. Такое мнение выразил заместитель министра транспорта ДНР Сергей Логвин.

"Порт является инструментом для экономического развития республики. Он удешевляет транспортную логистику и разгружает автомобильные дороги, которые сейчас сильно загружены. Соответственно, уменьшается износ дорожного полотна автомобильных дорог, и сама логистика водного транспорта по себестоимости дешевле. <...> Это будет одним из основных локомотивов развития экономики республики", - сказал Логвин журналистам.

По словам замминистра, уже есть заинтересованность со стороны коммерческих структур и контрагентов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что порт Мариуполя обладает большим потенциалом, власти республики рассчитывают, что вскоре он включится в грузовое сообщение России. В свою очередь замглавы Росморречфлота Константин Анисимов заявил, что порты Мариуполя и Бердянска задействуют в грузовом сообщении в навигацию 2023 года.

Сначала порт Мариуполя принимал строительные материалы и готовые панели для возведения и восстановления домов. В конце мая из порта в другие регионы РФ было отправлено 2 тыс. тонн пшеницы. Для отгрузок были использованы суда, на которых доставляются стройматериалы для восстановления домов в республике.