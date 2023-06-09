МИД Венгрии заявил, что не позволит Украине помешать проекту АЭС "Пакш-2"

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что правительство его страны предложило ЕК заблокировать строительство двух новых энергоблоков в Пакше по проекту Росатома

БУДАПЕШТ, 9 июня. /ТАСС/. Венгрия не позволит Украине помешать строительству АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Об этом заявил в пятницу госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер в связи с попытками Украины не допустить участия российской госкорпорации в сооружении второй очереди атомной станции в Пакше.

Днем ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство его страны предложило Еврокомиссии заблокировать строительство двух новых энергоблоков в Пакше по проекту Росатома. Отвечая ему, Менцер назвал "неприемлемым и шокирующим тот факт, что Украина нападает на энергетическую безопасность Венгрии и хочет поставить под угрозу энергоснабжение венгерского народа".

"Пакш-2" - базовое условие энергетической безопасности страны и дальнейшего снижения расходов на ЖКХ. Энергоснабжение относится к национальной компетенции, то есть является вопросом суверенитета. Любой, кто покушается на нашу энергетическую безопасность, покушается на наш суверенитет. Странно и недопустимо, что Украина, которая хочет стать членом НАТО и ЕС, нападает на энергетическую безопасность страны, являющейся членом НАТО и ЕС", - написал госсекретарь в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Менцер предупредил, что Венгрия "не позволит никому, в том числе и украинскому премьер-министру, разрушать ее энергетическую безопасность". "Энергетическая безопасность Венгрии будет защищена от всех нападок, от любого давления", - заверил представитель МИД.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение этому проекту и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки лидеров ЕС и ряда других стран распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.