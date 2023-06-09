Райффайзенбанк с 20 июня вводит комиссию в 50% за зачисление долларов из других банков

Банк порекомендовал клиентам использовать другие способы получения платежа

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Райффайзенбанк с 20 июня введет комиссию за зачисление долларов из других банков в размере 50% от суммы перевода, но не более $500. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 USD, - отмечается в сообщении. - В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США".

Банк также рекомендует клиентам использовать другие способы получения платежа. "Новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking", - уточнили в кредитной организации.