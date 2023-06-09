Молдавия закупит газ из альтернативных "Газпрому" источников в летний период

Республика также начала подготовку к отопительному сезону

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Молдавия завершила переговоры на поставки газа в летний период с альтернативными "Газпрому" поставщиками, а также начала подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщил на пресс-конференции глава импортирующей топливо госкомпании "Энергоком" Виктор Бынзарь.

"Мы завершили переговоры о поставках газа в летний период с двумя операторами: греческой газовой компанией DEPA и еще одним крупным поставщиком, который не пожелал разглашать свое имя и условия контракта", - сказал Бынзарь.

По его словам, эти поставки будут использованы в основном для текущего потребления, возможно, небольшие объемы будут закачаны в хранилища на Украине. Стоимость поставляемого газа в летний период будет привязана к ценам на бирже TTF, уточнил он.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября "Газпром", который до прошлого года был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направлялся в Приднестровье.