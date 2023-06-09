Компания подписала соответствующее соглашение с авиаперевозчиком "Азимут"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Почта России" запустила прямые авиаперевозки из Минеральных Вод в Ереван. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, который подписал соглашение с авиакомпанией "Азимут" о ежедневной перевозке международных посылок.

"Почта России" подписала соглашение с авиакомпанией "Азимут" о ежедневной перевозке регулярными рейсами международных посылок из аэропорта Минеральных Вод имени М.Ю. Лермонтова в столицу Армении. Теперь посылки клиентов почты из Ставропольского края и республик Северного Кавказа будут доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву", - сообщили в пресс-службе.

Для аэропорта имени М.Ю. Лермонтова Ереван - это первое международное почтовое направление. "Почта России" также рассматривает возможность открытия в будущем в аэропорту Минеральных Вод полноценного международного пункта почтового обмена.

Как пояснил замдиректора макрорегиона Северный Кавказ "Почты России" по электронной коммерции Виталий Афанасьев, слова которого приводятся в сообщении, прямое сообщение по маршруту серьезно сократит срок доставки почтовых отправлений. После окончания тестов это приведет к снижению стоимости услуги из-за оптимизации логистической цепочки.

"Почта России" с запуском прямых рейсов из Минеральных Вод в Ереван планирует удвоить количество посылок, отправленных в столицу Армении, добавил Афанасьев. Так, в 2022 году их было чуть более 1 тыс.