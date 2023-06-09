Галузин: РФ не видит сценария присоединения стран Центральной Азии к санкциям Запада

Замглавы МИД России выразил уверенность в том, что у центральноазиатских союзников Москвы "есть четкое понимание важности всего комплекса отношений" с Москвой

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия не допускает на данный момент сценария присоединения стран Центральной Азии (ЦА) к антироссийским санкциям, несмотря на оказываемое на них давление со стороны Запада. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия-24".

"Я такой сценарий (введения санкций странами Центральной Азии против РФ - прим. ТАСС) на данный момент представить себе не могу, - сказал Галузин. - Я уверен, что у наших центральноазиатских союзников, друзей есть четкое понимание важности всего комплекса отношений с Россией".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что "не слышал, чтобы центральноазиатские друзья, союзники РФ хотя бы раз заявляли о поддержке незаконных антироссийских санкций, вводимых Западом регулярно". Галузин выразил убеждение, что страны ЦА "высоко ценят те масштабные торгово-экономические, инвестиционные связи, которые развиваются, несмотря на беспрецедентно сильное давление".

Россия и центральноазиатские страны, как отметил замминистра, работают над более активным использованием национальных валют во взаимных расчетах, системы передачи финансовых сообщений Банка России и над развитием торгово-экономических связей. "Наша торговля с государствами ЦА за прошлый год выросла почти на 20% и составила более $40 млрд", - указал высокопоставленный дипломат.