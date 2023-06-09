Песков прокомментировал сообщение о реакции Эр-Рияда на слова Байдена о добыче нефти

По словам пресс-секретаря президента РФ, Саудовской Аравии не нужны нотации, в том числе от США, о решениях по своей экономике

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия самостоятельно принимает решения насчет собственной экономики, и вряд ли кто-либо, включая США, может ее поучать в этом. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о жесткой реакции королевства на слова Джо Байдена о последствиях сокращения добычи нефти.

"Саудовская Аравия - это суверенное государство, ответственное государство, очень важный игрок на международных рынках энергоносителей. Конечно, это суверенное государство вполне суверенно может принимать решения, которые касаются собственной экономики. Вряд ли кому-то, даже Соединенным Штатам, нужно читать нотации и нравоучения, как быть в том или ином случае", - сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прошлой осенью угрожал разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти. Эта информация была обнаружена газетой в секретных документах США, попавших в соцсети в результате предполагаемой утечки.

Администрация Байдена обещала пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после того, как осенью 2022 года страны - участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Как заявляли тогда американские власти, решение ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. В 2019 году Байден, являвшийся на тот момент кандидатом в президенты США, пообещал сделать королевство изгоем на международной арене.