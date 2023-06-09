Образовательный сервис "Сферум" в "VK мессенджере" и МЭШ объединили ресурсы

В пресс-службе VK сообщили, что пользователи МЭШ смогут общаться в учебном профиле в "VK мессенджере"

МОСКВА, 9 июня./ТАСС/. Образовательный сервис "Сферум" и "Московская электронная школа" (МЭШ) сообщили об объединении ресурсов, в рамках которой пользователи МЭШ смогут общаться в учебном профиле в "VK мессенджере", сообщили в пресс-службе VK.

"Образовательный сервис "Сферум" и "Московская электронная школа" ("МЭШ") объединили свои ресурсы. В рамках интеграции учителя, ученики и их родители теперь могут непосредственно из электронного журнала и дневника общаться в чатах и совершать онлайн-звонки с помощью российского коммуникационного сервиса - учебного профиля "Сферум" в "VK мессенджере", - отметили в компании.

"Сферум" доступен в региональных государственных информационных системах в сфере образования Нижегородской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Курской, Калининградской, Самарской, Калужской, Челябинской, Ульяновской, Тверской, Амурской, Курганской, Смоленской, Сахалинской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Томской, Мурманской, Владимирской, Липецкой, Тюменской и Вологодской областях, а также Камчатском, Забайкальском, Пермском и Алтайском краях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Республиках Карелия, Хакасия и Коми.

Число пользователей "Сферума" за учебный 2022-2023 год выросло в 2,7 раза - до 9,6 млн.