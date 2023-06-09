Оверчук: страны ЕАЭС в 2023 году достигнут самообеспеченности по мясу и яйцу птицы

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году выйдут на самообеспечение по мясу птицы и яйцу птицы, сообщил журналистам в пятницу на площадке Евразийского конгресса зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Если говорить о продовольственной безопасности, страны ЕАЭС сегодня себя обеспечивают по целому ряду позиций. Прежде всего по зерну мы полностью себя обеспечиваем и даже превышаем, мы себя обеспечиваем по растительному маслу, по баранине, по свинине. В этом году ожидаю, что выйдем на 100% по птице и по яйцу птицы. По остальным важным позициям тоже мы превышаем 95%", - сказал Оверчук.