Минэнерго заявило о заинтересованности в участии в проекте Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс сообщил, что Россия в ближайшее время сможет представить генерирующее оборудование газовых турбин, в том числе для его применения в странах Центральной Азии

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в участии в проектировании, строительстве и управлении Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс в ходе Евразийского конгресса.

"Нам интересно было бы поучаствовать в проектировании, строительстве и управлении проектом Камбаратинской ГЭС-1. <...> С учетом практики, опыта, технологий мы, может быть, были бы полезны. Я думаю, что стоит на эту тему повзаимодействовать", - сказал замминистра.

Кроме того, говоря о взаимодействии стран в части тепловой генерации, Сниккарс отметил, что Россия в ближайшее время сможет представить генерирующее оборудование газовых турбин, в том числе для его применения в странах Центральной Азии.

"Также у нас взаимодействие идет в части тепловой генерации, модернизации станций - это и газовая, и угольная. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем предоставить и показать эффективность работы нашего генерирующего оборудования газовых турбин - это и ГТЭ-170, и ГТЭ-65, и ГТЭ-110 с точки зрения их эффективности, возможности использования как референтных объектов на территории страны, так и возможность его применения в Центральной Азии", - сказал он.

Ранее председатель правления Национального энергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев сообщил ТАСС, что страна открыта к предложениям с российской стороны по строительству Камбаратинской гидроэлектростанции, уточнив, что в настоящее время обновляется технико-экономическое обоснование проекта.

История вопроса

В сентябре 2012 года Россия и Киргизия подписали соглашения о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором. Всего планировалось построить четыре ГЭС общей установленной мощностью 191 МВт. Каскад ГЭС стороны должны были возводить на паритетных условиях, этот же принцип сохранился бы и после ввода объектов в эксплуатацию.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала соглашения с Россией о строительстве ГЭС. Одной из причин такого шага Киргизии являлось отсутствие решений по финансированию проектов.

В январе 2023 года главы энергетических ведомств Казахстана, Киргизии и Узбекистана подписали план совместной работы по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Гидроэлектростанция позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.