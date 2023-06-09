9 июня, 09:38

Казахстан заявил о готовности увеличить экспорт зерновых и масличных культур в ЕС

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил стратегический характер сотрудничества Астаны и Брюсселя

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы нарастить экспорт зерновых и масличных культур, а также органических продуктов в Европейский союз. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским.

"Президент отметил стратегический характер сотрудничества с Европейским союзом - крупнейшим торговым партнером Казахстана. Он также обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам главы государства, наша страна готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов", - говорится в сообщении пресс-службы лидера страны. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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