Казахстан заявил о готовности увеличить экспорт зерновых и масличных культур в ЕС

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил стратегический характер сотрудничества Астаны и Брюсселя

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы нарастить экспорт зерновых и масличных культур, а также органических продуктов в Европейский союз. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским.

"Президент отметил стратегический характер сотрудничества с Европейским союзом - крупнейшим торговым партнером Казахстана. Он также обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам главы государства, наша страна готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов", - говорится в сообщении пресс-службы лидера страны.