FT: Норвегия планирует добывать редкие металлы у Шпицбергена на глубине до 4 тыс. м

По данным газеты, голосование в парламенте по вопросу принятия подобного плана может пройти осенью

СТОКГОЛЬМ, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Норвегии планирует начать глубоководную добычу меди, кобальта, редкоземельных металлов на обширной территории, сопоставимой с площадью Германии, вблизи архипелага Шпицберген. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Министерство энергетики и нефти страны представит в ближайшее время на рассмотрение парламента предложения с целью открыть обширную территорию на глубине до 4 тыс. м для заявок на разведку и добычу полезных ископаемых. Голосование по вопросу принятия подобного плана, как ожидается, пройдет в высшем законодательном органе осенью.

По словам статс-секретаря ведомства Амунда Вика, "глубоководная добыча поможет Европе удовлетворить острую потребность в полезных ископаемых для осуществления зеленого перехода". Речь идет, в частности, о месторождениях, содержащих, по оценкам, около 38 млн тонн меди.

Норвегия утверждает, что обладает исключительными правами на добычу полезных ископаемых на обширной акватории. По данным издания, Россия, Великобритания и Евросоюз не согласны с подобными притязаниями Осло.

РФ в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа первую заявку о расширении своего арктического шельфа, в 2015 году была внесена повторная заявка, которая была одобрена подкомиссией в апреле 2019 года. Заявки также подали Дания, Исландия, Канада и Норвегия.