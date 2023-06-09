В РФ предложили предоставлять кредитные каникулы для пострадавших от терактов и диверсий

Ассоциация российских банков отметила, что при возникновении чрезвычайных обстоятельств не всегда вводится режим чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Банк России с предложением об урегулировании вопроса о предоставлении кредитных каникул для заемщиков, оказавшихся в таких чрезвычайных обстоятельствах, как военные действия, террористические акты и диверсии, следует из сообщения на официальном сайте АРБ.

В письме ассоциации на имя Михаила Мамуты, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ, указывается, что действующие нормы закона о потребительском кредите предусматривают распространение механизма кредитных каникул на граждан-заемщиков в случае их проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.

Однако, как отмечает АРБ, на практике при возникновении вышеуказанных чрезвычайных обстоятельств не всегда вводится режим чрезвычайной ситуации. Возникновение чрезвычайных обстоятельств, влекущих нарушения жизнедеятельности граждан-заемщиков и связанных с угрозой их жизни и гибели их жилых помещений, не всегда связано с возникновением чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

"Четкое урегулирование возникшей проблемы будет иметь положительный эффект и для заемщиков, и для кредитных организаций", - отмечают в ассоциации.

АРБ также сообщает о том, что банки, приглашенные к обсуждению этого вопроса, продемонстрировав высокий уровень социальной ориентированности, выразили согласие с идеей об устранении правовой неопределенности в вопросе об обязанности банков в предоставлении кредитных каникул заемщикам, попавшим в такие чрезвычайные обстоятельства.