El Pais: группа активистов призвала создать европейский налог на богатство

Как сообщает газета, таким образом они считают возможным "сократить бедность и неравенство как дома, так и в беднейших странах, и бороться с климатическим кризисом"

МАДРИД, 9 июня. /ТАСС/. Группа экономистов, активистов и политиков из семи государств ЕС зарегистрировала гражданскую инициативу с призывом к Брюсселю ввести европейский налог в отношении самых богатых. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, в предложении содержится просьба к "Евросоюзу установить постоянный ежегодный налог на богатство" в Европе, чтобы "сократить бедность и неравенство как дома, так и в беднейших странах, и бороться с климатическим кризисом". Как считает один из авторов инициативы, такой сбор "может помочь обратить вспять нынешний неприемлемый уровень неравенства и разблокировать миллиарды, необходимые людям и планете".

Отмечается, что через месяц европейские власти должны решить, соответствует ли предложение основным требованиям. В случае положительного ответа у инициаторов будет год на то, чтобы собрать миллион подписей в свою поддержку.

Издание уточняет, что в марте более 100 депутатов Европарламента уже призвали ЕС ввести прогрессивный налог на богатство.