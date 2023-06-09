В Союзе торговых центров не исключили одновременного запуска магазинов Adidas в России

Вице-президент союза Павел Люлин назвал ближневосточную группу Daher наиболее вероятным претендентом на покупку российского бизнеса

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Новые владельцы Adidas в РФ могут открыть магазины одновременно, наиболее вероятным претендентом на покупку российского бизнеса является ближневосточная группа Daher. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

"До ноября еще далеко, а дата открытия может еще несколько раз сдвинуться, как это было с Maag, пришедшей на место Zara. Это зависит от того, как будет осуществляться поставка и подготовка магазинов. Я не исключаю, что новые владельцы Adidas захотят сделать то, что у не удалось с Maag, а именно - одновременное открытие всех магазинов", - сказал он, комментируя сообщения интернет-СМИ о возможном открытии магазинов в ноябре.

Когда откроются магазины Adidas в РФ точно еще неизвестно, пока идут переговоры по площадкам, рассказали ТАСС источники на рынке коммерческой недвижимости.

По словам Люлина, ближневосточная группа Daher является наиболее вероятным претендентом на покупку магазинов бренда спортивной одежды и обуви Adidas в России. "Сделка закрытая, пока достоверной информации нет ни у кого из участников рынков. Но думаю, что это так. Adidas уже несколько месяцев ведет переговоры о продаже и переоткрытии. Логично, что арабская группа Daher, которая купила магазины бренда Inditex и успешно смогла их перезапустить, сможет сделать это и с магазинами Adidas", - считает собеседник агентства.

Как сообщалось, группа компаний Daher, которая базируется в ОАЭ и специализируется на розничной торговле, стала владельцем российского бизнеса Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) и перезапустила ее бренды под новыми названиями в России. Ранее эксперты высказывали ТАСС мнение, что сделка может завершиться этим летом и, возможно, уже к началу осенне-зимнего сезона часть магазинов будет доступна для посетителей. Передача российского подразделения Adidas иностранному инвестору позволила бы перезапустить около 100 магазинов в РФ.

О приостановке деятельности в России Adidas сообщил 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта. С конца февраля некоторые иностранные бренды приостановили работу в России в связи со специальной военной операцией на Украине.