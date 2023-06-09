Добытый в Мозамбике рубин продали с аукциона за рекордные $34,8 млн

Он стал самым крупным камнем, когда-либо выставлявшимся на международный аукцион

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Самый крупный ограненный рубин, когда-либо выставлявшийся на международный аукцион, продан за рекордную сумму в $34,8 млн. Об этом сообщила в пятницу местная радиостанция SABC.

Камень весом в 101 карат был добыт в июле 2022 года на севере Мозамбика на руднике в районе города Монтепуез зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанией FURA Gems, отмечает она. Рубин получил название Estrela de Fura ("Звезда Фюра"). После огранки вес камня уменьшился до 55,33 карата.

Рубин был продан 8 июня на аукционе в Нью-Йорке, который провел торговый дом Sotheby's. Вырученная за него сумма стала самой большой в истории продаж с аукциона цветных драгоценных камней.

Мозамбик является одним из ведущих мировых производителей рубинов. В районе города Монтепуез находится крупнейший в мире рудник по добыче рубинов, которым управляет британская компания Gemfields Group.