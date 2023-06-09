9 июня, 09:49

Мишустин сообщил о росте интереса к ЕАЭС в мире

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр предложил партнерам по союзу действовать вместе в том числе в вопросах продовольственной безопасности

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Страны Азии, Ближнего Востока, Африки и других регионов мира проявляют все больший интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании III Евразийского конгресса.

"Евразийский экономический союз вносит весомый вклад в становление устойчивой международной торговой системы. Об этом свидетельствует нарастающий интерес к интеграционным процессам в регионе со стороны государств Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна", - отметил он.

Мишустин предложил партнерам по ЕАЭС действовать вместе в том числе в вопросах продовольственной безопасности. "Я искренне надеюсь, что совместными усилиями мы сможем добиться того, что мир наконец забудет о проблеме нехватки продуктов питания", - подытожил он.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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