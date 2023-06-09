Совет директоров "Транснефти" 13 июня обсудит выплату дивидендов за 2022 год

Компания выплачивала дивиденды за 2021 год в размере 10,497 тыс. рублей на обыкновенные и привилегированные акции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" на заседании 13 июня обсудит выплату дивидендов за 2022 год по всем типам акций, говорится в сообщении компании.

Уставный капитал "Транснефти" составляет 7 млн 249 тыс. 343 рубля и разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных акций и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

"Транснефть" выплачивала дивиденды за 2021 год в размере 10,497 тыс. рублей на обыкновенные и привилегированные акции (76,1 млрд рублей в сумме). За 2020 год компания направляла на дивиденды 9,224 тыс. рублей на акцию любого типа (суммарно 66,87 млрд рублей).

В декабре 2021 года "Транснефть" также сообщала о планах перейти на выплату дивидендов дважды в год, начиная с промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.