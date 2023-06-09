Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 июня снизится до 2 629,6 рубля за тонну

Пошлина на ячмень сохранится на нулевой отметке

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 15 по 20 июня 2023 года включительно понижается до 2 629,6 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2 856,3 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевой отметке, пошлина на кукурузу будет понижена до 1 189,6 рубля против 1 214,4 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $255,7 за тонну, на ячмень - $187,2 за тонну, на кукурузу - $216,5 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.