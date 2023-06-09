Мишустин: Россия продолжает добросовестно исполнять контракты по экспорту продовольствия

По словам премьер-министра, на фоне рыночной турбулентности Россия хорошо осознает роль поставок социально значимых товаров для развивающихся стран

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей по всему миру. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса.

"Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений, энергоносителей по всему миру. В том числе по предоставлению гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в этом государств", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что на фоне рыночной турбулентности Россия хорошо осознает роль поставок социально значимых товаров для развивающихся стран. "И в рамках международной конвенции о продовольственном содействии мы взяли на себя повышенные обязательства", - уточнил он.

"Только по линии Всемирной продовольственной программы ООН за последние 3,5 года обеспечили поддержку в различных регионах мира на сумму около $200 млн", - подытожил Мишустин.