Пашинян заявил, что в 2022 году экспорт из Армении в страны ЕАЭС вырос в 2,8 раза

Премьер-министр республики отметил, что рост ВВП по сравнению с 2021 годом составил 12,6%

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Экспорт Армении в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году увеличился в 2,8 раза. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пленарном заседании Третьего Евразийского конгресса в Сочи.

"В 2022 году в экономике Армении был зафиксирован впечатляющий экономический рост. Рост ВВП по сравнению с 2021 годом составил 12,6%. Это самый высокий показатель с 2008 года. Этому также способствовал рост в отраслях промышленности, торговли, включая торговые услуги и строительство. Рост экспорта за прошедший год составил 77,7%, причем экспорт в страны ЕАЭС вырос в 2,8 раза. Но отмечу, что для нас это не предел", - сказал он.

По словам главы армянского кабмина, "устойчивое развитие возможно только при равновесии трех основных составляющих: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс".

"Евразия имеет огромный потенциал для экономического роста, и нам необходимо реализовывать совместные масштабные проекты в области энергетики, цифровизации, логистики, климатической повестки и в других сферах, представляющих взаимный интерес", - добавил он.