Названы регионы, где увеличилось количество вакансий в легкой промышленности

По данным исследования "Авито Работа", лидером по показателю стал Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Прирост вакансий в сфере легкой промышленности Екатеринбурга весной 2023 года составил 72% в сравнении с показателем аналогичного периода 2022 года. Город стал лидером по приросту вакансий в этой сфере в России, говорится в исследовании "Авито Работа", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Екатеринбург стал лидером по приросту количества вакансий в легкой промышленности. В целом вакансий в сфере легкой промышленности весной 2023 года стало на 72% в сравнении с тем же периодом прошлого года и на 31% больше в сравнении с зимой", - отмечается в исследовании с уточнением, что в Екатеринбурге число вакансий выросло в 2,5 раза, в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске - в два раза.

В сравнении с зимой соискательская активность в сфере легкой промышленности в России выросла в 1,5 раза весной 2023 года - на 52%, в частности, в Екатеринбурге - на 17%. Наибольший прирост вакансий весной 2023 года по сравнению с зимой зафиксирован для швей - на 54% и раскройщиков - на 43%, говорится в исследовании.

"Рынок легкой промышленности Екатеринбурга насчитывает более 200 предприятий, а, по данным региональных властей, объемы производства выросли год к году на 143%. Предприниматели наиболее активно запускают бренды с целью "попасть на волну" импортозамещения, которое не утрачивает актуальность до сих пор", - пояснил управляющий директор "Авито Работа" Артем Кумпель, добавив, что повышение соискательской активности в отрасли также говорит о стремительном развитии отечественных производственных мощностей в сегменте легкой промышленности.

В компании напомнили, что в апреле аналогичное исследование "Авито Работа" также показало существенный прирост вакансий для занятых в производстве одежды сотрудников в связи с выходом на рынок большого количества российских брендов.