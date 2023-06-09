Мишустин заявил, что при сложностях на мировом рынке ЕАЭС может решать имеющиеся проблемы

Премьер-министр отметил, что Евразийский экономический союз достиг уровня самообеспеченности по большинству продовольственных товаров в 80-95%

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что действия Запада разбалансировали мировой рынок, но страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут сообща решать возникающие проблемы.

"Односторонние меры внешнего давления лишь обострили негативные тенденции, спровоцировали высокую волатильность на мировом рынке и в конечном счете привели к его разбалансировке", - констатировал председатель правительства, выступая на пленарном заседании Евразийского конгресса. По его словам, "повышение цен на энергоносители, вызванное стремлением Запада осуществить ускоренный энергопереход на возобновляемые источники, привело к росту тарифов на транспортные перевозки, стоимость удобрений с 2020 года увеличилась уже втрое - до 80% затрат на их производство приходится на природный газ". Глава кабинета министров подчеркнул, что "доступность такого ценного для сельхозпроизводителей товара теперь снизилась до уровня продовольственного кризиса 2008 года".

"В нынешней ситуации у государств евразийского региона особая роль. Мы обладаем уникальным агропромышленным потенциалом, который показывает положительную динамику даже в текущих непростых условиях", - указал Мишустин. Он обратил внимание на то, что "в Евразии сосредоточена почти десятая часть мировых пахотных площадей, а также постоянных пастбищ, сенокосных угодий". "Есть возможности для их дальнейшего расширения и повышения эффективности использования. Благодаря интеграционному взаимодействию мы можем поддерживать баланс за счет взаимных поставок товаров, стабилизировать цены в межсезонье, бороться с продовольственной инфляцией", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Он отметил, что "Евразийский экономический союз достиг уровня самообеспеченности по большинству продовольственных товаров в 80-95%". "По основным видам - зерну, растительным маслам, свинине, баранине, сахару, яйцам - мы покрываем спрос граждан за счет наших производств, из третьих стран ввозим лишь то, что не можем выращивать сами в первую очередь из-за природных условий", - привел примеры председатель российского правительства. "Так что мы уже сейчас можем говорить о независимости в этой сфере", - полагает Мишустин.