Объем средств на реализацию мастер-планов ДФО намерены определить в 2024 году

В 2023 году распределили лимиты по 30 млрд на реализацию проектов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Распределение денег на реализацию проекта по реновации городов Дальнего Востока на 2025 год будет в следующем году. Об этом сообщила заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Для нас сейчас ключевой вопрос - финансовое обеспечение всех мероприятий, которые в комплексных планах [развития городов Дальнего Востока] были зафиксированы. Здесь важно, что президентом даются поручения по реализации мастер-планов. Есть отдельное поручение о назначении казначейских кредитов в объеме 100 млрд рублей для Дальнего Востока. Мы ждем, что на следующий этап [реализации мастер-планов городов Дальнего Востока] распределение будет в следующем году", - сказала она во время совещания, посвященного вопросам создания комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

По ее словам, в 2023 году среди городов Дальнего Востока распределили лимиты по 30 млрд на реализацию мастер-планов до 2024 года.

На цели реализации мастер-планов по поручению президента России Владимира Путина будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

По поручению президента России Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов ДФО.