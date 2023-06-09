Мишустин: санкции Запада привели к разбалансировке на мировом продовольственном рынке

Премьер-министр РФ отметил, что "на Западе, как это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод"

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Односторонние санкции Запада, введенные против России, привели к разбалансировке на мировом продовольственном рынке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии III Евразийского конгресса.

"Односторонние меры внешнего давления лишь обострили негативные тенденции, спровоцировали высокую волатильность на мировом рынке и в конечном счете привели к его разбалансировке", - сказал он.

Премьер-министр РФ отметил, что "на Западе, как это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод". В то же время, указал он, Организация Объединенных Наций (ООН) не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе, сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой.

Мишустин привел данные, согласно которым индекс продовольственной безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций снижается. "Его значение в апреле составило 127,2 пункта, что на 20% ниже, чем в прошлом году. Такая статистика показывает, что именно на столько, на 20%, выросли мировые цены на корзину продовольственных сырьевых товаров. Международные эксперты считают первопричиной такой продовольственной инфляции перекосы в глобальной экономике, системные ошибки и просчеты в макроэкономической и энергетической политике крупнейших западных стран", - сказал глава правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что сейчас на пространстве Евразии и во всем мире все чаще поднимается очень важная тема обеспечения продовольственной безопасности. Он напомнил, что государства Евразийского экономического союза вносят серьезный вклад в решение существующих в этой сфере проблем. От этого, по словам Мишустина, зависит рост населения стран - участниц объединения и качество жизни.

"Достижение высокого уровня продовольственной безопасности невозможно без ответов на десятки других смежных вопросов. Они касаются наиболее эффективного распределения ресурсов, привлечения инвестиций, ускорения промышленной кооперации и также развития транспорта, логистики, научно-технического прогресса", - констатировал он, обратив внимание на то, что в мировом масштабе на протяжении нескольких лет профильные структуры ООН говорят об ухудшении ситуации на продуктовых рынках, а за последний год она обострилась из-за резких скачков стоимости топлива и удобрений.