Новый совет директоров "Газпрома" могут избрать на три года

Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочной форме

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новый совет директоров "Газпрома" может быть избран на годовом общем собрании акционеров холдинга 30 июня сроком сразу на три года, говорится материалах к собранию.

"Избрать в совет директоров ПАО "Газпром" на срок до третьего годового общего собрания акционеров ПАО "Газпром" с момента избрания", - соответствующий текст проекта решения содержится в документах.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня в заочной форме.

В начале февраля совет директоров газового холдинга утвердил список из 11 кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом собрании акционеров.

В него вошли председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров "Газпрома", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков, вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, первый заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Михаил Середа, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор Виктор Мартынов, а также ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев, который может заменить экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау.