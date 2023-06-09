ОАК открыла центр по ремонту электрики самолетов SSJ

Это первая площадка для ремонта электронных компонентов самолета SSJ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) открыла собственный центр по ремонту электронных компонентов самолета SSJ-100. Об этом говорится в сообщении компании.

"Корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. Новая площадка расположена на территории технопарка ЦАГИ", - отмечается в сообщении,

Это первая площадка для ремонта электронных компонентов самолета SSJ. Раньше подобные работы выполнялись за границей.

Для замены иностранного стендового оборудования корпорация "Иркут" разрабатывает и изготавливает отечественные аналоги. В частности, лаборатория оснащена наземной автоматизированной станцией контроля и диагностики НАСКД-200 отечественного производства, позволяющей проводить диагностику отказавших блоков с глубиной поиска до сменной сборочной единицы.

В этой лаборатории также смогут обслуживаться самолеты SSJ New и МС-21.

"Специалисты "Иркута" будут выполнять работы по техобслуживанию и ремонту пилотажно-навигационного, радиосвязного, светотехнического, и бытового оборудования, а также автопилота, пультов экипажа и бортпроводников, систем индикации и регистрации полетной информации и других электронных компонентов самолета", - добавили в ОАК.