Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

При этом ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но допустил ее повышение на ближайших заседаниях, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе", - говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что "в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 4,5-6,5%. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении.

По оценкам ЦБ, показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая-октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления. По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле.

В Банке России заявили, что экономическая активность в РФ растет быстрее, чем ожидалось в апрельском прогнозе. "Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий", - указали в ЦБ.