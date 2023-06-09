"МТС-банк" реализовал оплату покупок по QR-коду в 28 тыс. магазинов Таджикистана

Для использования этого сервиса необходимо использовать штатную камеру мобильного телефона или из банковского приложения выбрать QR и навести камеру смартфона на QR-код, проверить операцию и акцептовать платеж, объяснили в компании

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "МТС-банк" внедрил платежный сервис, в рамках которого возможна оплата в 28 тыс. торговых точек по всему Таджикистану по QR-коду из любых российских банков. Об этом сообщили в банке.

"Для использования сервиса необходимо: сообщить продавцу о своем желании оплатить покупку по QR из российского банка, используя штатную камеру мобильного телефона или из банковского приложения выбрать QR и навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на терминале, проверить операцию (при необходимости ввести сумму покупки) и акцептовать платеж", - говорится в сообщении.

Как отмечают в банке, сервис доступен как гражданам России, так и иностранным гражданам, имеющим действующие счета в российских банках, а также активные банковские приложения. При этом все платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Таджикистана - сомони. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

QR-код содержит реквизиты продавца товаров или услуг. Покупатель сканирует этот код камерой смартфона и подтверждает платеж в банковском приложении, при этом в поле "Назначения платежа" отражается сумма конвертации и сумма списания в рублях. Продавец моментально получает деньги на свой расчетный счет в национальной валюте.

"Анализируя востребованность готовых цифровых решений "МТС-банка" в странах СНГ, мы обратили внимание на существенный рост показателей, в частности, в Таджикистане. На фоне роста экономики Таджикистана в 2022 году на 8%, изменившегося контура выездного туризма и повышения деловой активности россиян в странах СНГ объем рынка денежных переводов в Таджикистан по итогам 2022 вырос на 78%. Учитывая активное развитие бесконтактных платежных технологий в текущих экономических реалиях, внедрение сервиса оплаты товаров и услуг посредством QR-кода значительно повышает возможности клиентов российских банков и увеличивает пул готовых цифровых решений "МТС-банка", который ориентирован на самую широкую клиентскую аудиторию. Подчеркну, что сервис доступен для клиентов любых российских банков", - сказал бизнес-лидер направления "Система денежных переводов" "МТС-банка" Кирилл Пальчун.