Верховный суд подтвердил законность штрафа Apple по делу с "Лабораторией Касперского"

В ФАС ранее сообщили, что Apple оплатила антимонопольный штраф, средства поступили в бюджет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 906 млн рублей в отношении корпорации Apple по делу с "Лабораторией Касперского" за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

"Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей", - сообщили в ФАС. В конце февраля в ФАС заявляли, что Apple оплатила антимонопольный штраф, средства поступили в бюджет.

26 апреля 2021 года служба наложила на Apple оборотный штраф в размере 906 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства. По данным ФАС, Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений других разработчиков на операционной системе iOS с помощью барьеров, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам, параллельно запустив с этим похожий сервис "родительского контроля".

Apple подала апелляционную жалобу с заявлением о признании незаконным и отмене решения и предписания ФАС, в июне 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований в полном объеме.

20 января 2023 года Apple подала кассационную жалобу на решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. 14 февраля Арбитражный суд города Москвы отклонил кассационную жалобу.