Российский рубль почти не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

До публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,09%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу практически не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,09%, до 82,53 рубля, евро - на 0,26%, до 88,87 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 11,557 рубля (-0,34%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

После публикации ЦБ доллар, согласно данным на 13:31 мск, находился на отметке 82,49 рубля (-0,13%), евро торговался на уровне 88,84 рубля (-0,29%). Юань находился на отметке 11,545 рубля (-0,44%).

К 13:40 мск курс доллара на Московской бирже перешел к небольшому росту и находился на отметке 82,69 рубля (+0,11%), евро снижался на 0,1%, до 89 рублей. В то же время юань терял 0,22%, опускаясь до отметки 11,57 рубля.

Совет директоров Банка России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, допустив ее повышение на ближайших заседаниях.