Грузооборот морских портов России за январь - май увеличился на 11,2%

Он составил 379 млн тонн

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2023 года увеличился на 11,2% к аналогичному периоду 2022 года и составил 379 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Грузооборот морских портов России за январь - май 2023 года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 379,0 млн тонн. Высокая динамика роста общего показателя обеспечена рекордным приростом (+20,1%) перевалки сухих грузов, прежде всего зерна и удобрений, которая составила 186,2 млн тонн. Перевалка наливных грузов по стране увеличилась на 3,8%, составив 192,8 млн тонн", - говорится в сообщении.