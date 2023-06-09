ЦБ отмечает снижение склонности населения к сбережению с повышенных значений

Как отмечает Банк России, кредитная активность в июне оставалась высокой как в корпоративном, так и розничном сегменте

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России отмечает тенденцию дальнейшего снижения склонности населения к сбережению с повышенных значений из-за оживления потребительского кредитования и улучшения потребительских настроений, следует из пресс-релиза регулятора.

"Оживление потребкредитования и улучшение потребительских настроений свидетельствуют о дальнейшем снижении склонности населения к сбережению с повышенных значений", - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, кредитная активность в июне оставалась высокой как в корпоративном, так и розничном сегменте. Ипотечное кредитование ускорилось в том числе за счет рыночного сегмента. С начала года также ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках.

Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но допустил ее повышение на ближайших заседаниях.