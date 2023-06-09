В ЕК заявили о наличии четкой позиции ЕС по взрыву "Северного потока"

В Брюсселе его не комментируют, так как этим должны заниматься страны-члены, которые ведут расследование, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Евросоюз имеет "четкую и непротиворечивую позицию по взрыву "Северного потока" - Брюссель его не комментирует, этим должны заниматься страны-члены, которые ведут расследование. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, отвечая на вопросы журналистов с просьбой прокомментировать публикации о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было информировано о планах Украины устроить диверсию на "Северных потоках".

"У нас есть очень четкая и непротиворечивая позиция, мы не намерены ничего комментировать, поскольку расследование ведут власти стран - членов ЕС, и они должны высказываться по этому вопросу", - заявила она.

Как заявил в четверг в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все детали взрыва должны быть выяснены в результате срочного прозрачного международного расследования, которое сейчас не ведется, и это свидетельствует, что "дело нечисто".

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что ни у кого не осталось сомнений, что это целенаправленная диверсия. "Мы уже говорили про данные, которые у нас имеются, о возможной причастности англосаксов к этому террористическому акту, направленному против международной энергетической инфраструктуры", - добавил он.