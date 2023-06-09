Ремонт федеральной трассы из Барнаула в Казахстан планируют начать в 2024 году

Окончание работ ожидается в 2027 году

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Ремонт федеральной автодороги из Барнаула в Казахстан, планируют начать в 2024 года. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"На недавней встрече с президентом я говорил о необходимости ремонта федеральной трассы из Барнаула на Казахстан, где только треть протяженности соответствует нормам. Решение по ней уже есть - мы готовим проектную документацию, в следующем году планируем приступить к строительству. Работы масштабные, рассчитываем их закончить в 2027 году", - написал он.

В начале мая Томенко попросил президента России Владимира Путина включить в адресную инвестиционную программу работы по ремонту федеральной трассы А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан. Из 400 км данной дороги только треть находится в нормативном состоянии.

На этой автодороге интенсивное движение - до 5 тыс. машин ежесуточно, а в пригороде Барнаула - до 20 тыс.