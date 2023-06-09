Стоимость бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 64 тыс. рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 1,4%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России четвертый день подряд обновляет исторический максимум, по итогам торгов в пятницу его стоимость впервые поднялась выше 64 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 1,4%, до 64,498 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 8 июня, - тогда стоимость Аи-95 достигла 63,604 тыс. рублей за тонну. За неделю стоимость этого вида топлива увеличилась на 3,5%.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,35%, до 55,978 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 0,23%, до 50,803 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - подросла на 1,46%, до 15,378 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам торгов выросла на 1,96%, до 64,073 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) увеличилась на 0,41%, до 26,061 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 1,65%, до 21,385 тыс. рублей за тонну.