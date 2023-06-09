Эксперты пока не ждут перехода рубля к укреплению

По их мнению, этим летом рубль будет находиться в диапазоне 78-83 рублей за доллар

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российская валюта демонстрирует устойчивое ослабление уже пять месяцев подряд, и аргументов за разворот тренда в сторону роста рубля еще недостаточно, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, вероятнее всего, этим летом рубль будет находиться в диапазоне 78-83 рублей за доллар с возможным дальнейшим ослаблением.

В пятницу, 9 июня, пара доллар/рубль впервые с начала апреля достигла 83 рублей. При этом за последние три месяца доллар прибавил к рублю около 7%.

Рубль слабеет на фоне смещения баланса между спросом на инвалюту со стороны восстановившегося к уровням 2021 года импорта и объемом поступающей в страну экспортной выручки. Последняя сократилась на фоне апрельского спада цен на нефть до уровней, на которых сырье с тех пор торгуется, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Давление на рубль может оказывать и то, что расходы бюджета остаются повышенными, а геополитический фон обострился, добавил он.

Влияние на рубль опосредованно оказывает и общее укрепление доллара ввиду ястребиных настроений на мировых рынках. "Ранее аналитики и инвесторы ожидали сохранения ставки ФРС на текущих уровнях до конца 2023 года. Сейчас же многие склоняются к дальнейшему повышению ставок. Это поддерживает курс доллара в последние дни", - сказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

По всей вероятности, периодически возобновляется процесс ухода с российского рынка отдельных зарубежных игроков, реализующих активы в рублях за валюту, что соответственно ослабляет курс, добавил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Кроме того, все факторы давления на российскую валюту сейчас проявляются гораздо заметнее из-за низкой ликвидности биржевого рынка и его высокой зависимости от предложения валюты со стороны экспортеров, подчеркнул Кравченко. "В результате, если кому-то из игроков нужна локально валюта, но в этот момент отсутствует ее предложение со стороны экспортеров, то на рынке существенно повышается волатильность, и усиливаются курсовые колебания", - пояснил он.

Что будет летом с рублем?

Параметры платежного баланса и исполнения бюджета, темпы инфляции, общерыночный риск-аппетит, геополитика и динамика цен на нефть, будут определять позиции рубля в летние месяцы, считает Бахтин. При этом сглаживать волатильность курса могут продажи юаней в рамках бюджетного правила.

"БКС мир инвестиций" склонны полагать, что после пика ослабления (локальными границами видятся 83,5 рублей за доллар и 90 за евро) рубль может отыграть часть позиций и летом вернуть доллар к 78-80 рублей, евро - к 84-86 рублей. "В пользу этого, в частности, может говорить снижение ценовой разницы между сортами Brent и Urals. При этом цены на нефть могут показать рост ближе к $80 на фоне высокого автомобильного сезона в США", - полагают в компании.

В ФГ "Финам" считают, что причин для укрепления рубля пока нет. "Ставка на восстановление Китая, судя по всему, выгорела, так как экономика Китая показывает признаки неравномерного восстановления. Поэтому ждать взрывного роста экспорта из РФ, пожалуй, не стоит. Собственно, пока наблюдается некоторое затишье, и рубль, вероятно, будет постепенно ослабевать или находиться у уровней в 79-83 за доллар", - прокомментировал Маслов. При этом он констатировал, что прогнозировать курс рубля сейчас тяжело, так как его динамика во многом зависит от конфликта на Украине и политических реалий.

В ИК "Велес Капитал" считают, что тенденция на постепенное ослабление рубля получит продолжение и не исключают, что к началу осени курс доллара может обосноваться в районе 85 рублей.