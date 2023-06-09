Минфин Грузии считает, что экономическое эмбарго против РФ сократит рост ВВП в два раза

Заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе отметил, что рост ее экономики в 2023 году ожидается на уровне 5%

ТБИЛИСИ, 9 июня. /ТАСС/. Рост экономики Грузии, который ожидается в текущем году на уровне 5%, сократится вдвое, если республика введет экономическое эмбарго против России. Об этом заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе, выступая в парламенте с отчетом о выполнении бюджета за 2022 год.

"Введение полного эмбарго против России в среднесрочном периоде годовой 5%-ный рост как минимум сократится вдвое, а может и еще больше", - сказал Какауридзе.

Он также уточнил, что если республика в прошлом году ввела бы эмбарго против РФ, то вместо роста ВВП в 10,1%, экономика республики выросла бы на 8,1% или 8,5%. "В первый год это [эмбарго против РФ] было бы большим ударом для экономики, однако в следующие годы это было бы относительно нейтрализовано", - заключил он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций.