Омская область выделит 80 млн рублей на гранты ученым в 2023 году

Деньги получат 30 научных групп

ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. В Омской области в 2023 году направят на предоставление грантов на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований 80 млн рублей, что в два раза превышает показатели 2022 года. Об этом рассказал в пятницу журналистам министр промышленности и научно-технического развития области Андрей Посаженников.

"В 2022 году мы провели два региональных конкурса, гранты на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований получили 15 коллективов. Эти проекты были профинансированы на сумму 40 млн рублей. В этом году общая сумма будет уже 80 млн рублей, то есть мы приросли в два раза", - сказал Посаженников.

Он отметил, что научная поддержка оказывается совместно с Российским научным фондом на условиях 50 на 50. В 2023 году гранты получат 30 молодых научных групп. В Омской области разработали план на развитие науки в регионе на ближайшие 10 лет, он включает более 200 мероприятий.

В частности, в Омске создали образовательно-научный центр, у которого в разработке находятся 34 проекта. "Часть из них уже на стадии глубокой проработки и коммерциализации, например, совместный проект с ОмГТУ (Омский государственный технический университет) по фрезам повышенной износостойкости", - рассказал Посаженников.