В Госдуму внесли законопроект об отмене двойного взимания НДС при перепродаже автомобилей

Авторы документа указывают, что сейчас если дилер покупает автомобиль у физического лица, то он не может его продать другому юридическому лицу по реальной цене

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отменить двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время если дилер покупает автомобиль у физического лица, он не может его продать другому юридическому лицу по реальной цене, указывают авторы документа. "Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи первым юридическим лицом (дилером, выкупившим автомобиль у физического лица)", - говорится в пояснительной записке. Таким образом, несовершенство налогового законодательства создает дополнительные препятствия в сегменте СВВС-сделок (client to business to business to client) для подержанных автомобилей, считают сенаторы.

Это обстоятельство приводит к фактическому уходу автомобильных дилеров с вторичного рынка продаж автомобилей в связи с отсутствием экономической целесообразности, либо к использованию схем с посредником - физическим лицом, что, в свою очередь, влияет на собираемость НДС и пополняемость бюджета.

Сейчас при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками по НДС) для перепродажи, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как разница между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой. Законопроектом предлагается распространить такой порядок на всех участников многостадийного процесса перепродажи автомобилей.

Правительство в своем отзыве поддержало законопроект, однако, по мнению кабмина, необходимо "определить источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае принятия и реализации соответствующего федерального закона".

По мнению авторов документа, изменение налоговой базы по НДС сможет существенно увеличить поступление налогов в бюджет.